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Türkiye'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı

Türkiye'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı
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Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet, çoğunluk hisseleri Fransız seyahat devi BlaBlaCar'ın sahibi Comuto SA tarafından devralındı. Rekabet Kurulu'ndan söz konusu devir işlemi için onay çıktı.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet'in, Fransız seyahat devi BlaBlaCar'ın sahibi Comuto SA tarafından devralınmasına onay verdi. 2012 yılında kurulan Obilet, yıllık milyonlarca liralık bilet satışı gerçekleştirerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.

REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA VAR

Obilet, 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak pazardaki gücünü artırmış ve sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu büyümenin ardından Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar, Obilet'in hisselerinin büyük çoğunluğunu devraldı. Rekabet Kurulu, devralmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından satın alma ve devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu hisselerin tamamının devrine onay verdiğini açıklasa da, Webrazzi'ye konuşan Obilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti. Ancak, satılan hisse oranının tam olarak ne kadar olduğu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu satın almayla birlikte BlaBlaCar, Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirirken, Obilet'in sektördeki lider konumunu uluslararası bir marka ile daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Rekabet Kurulu İş Dünyası Teknoloji Ekonomi Türkiye Ulaşım Turizm

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Yorumlar (15)

Mustafa Usta:

Herşeyi satın bakalım nereye kadar?üç kuruş kâr için ülkeyi ne hâle getirdiniz?

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Fatih K:

Don kaldı satılmayan hırsızlar.

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Beyzanur Köse:

O bilet hissesini satışa koydu. E madem Türkler alsaydı. Fransızdan daha çok verseydik alsaydık. Arkadaş her yorumda bi cahil var. Yapmayın az akıllı olun. Sen alsaydın o zaman koç sabancı ülker vs. Zengin çok ülkede

43
13
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Samarpan Bhav:

Oh Fransızın olsun daha iyi bizim insanlar kazanmasın.

24
14
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Rasim Özbay:

Bundan sonra Obilet ile alim yapmıyorum, kimin umurunda bilmem ama benim umurumda.

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Mihlari:

yerli ve milli bade bıyıklılar ne diyosunuz bu cavurlara satış işlemlerine...

14
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Sedat cakmak:

Bir o kalmıştı satmadınız

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İrfan Çapın:

E Türkler alsaydı desen yine bi cahil çıkıp Türklerde paramı kaldı diyecek/öldük bittik diye ağlayacak ne yapsın obilet firmasını 17 bin 2 tl ye mi satsın

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Fırat Soydan:

yazıklar olsun

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