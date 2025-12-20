Haberler

Türk cam eşyaları İtalyanların değişmeyen gözdesi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin 2020-2024 yılları arasında cam ve cam eşya ihracatı 7,2 milyar dolara ulaşırken, İtalya 705,2 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Türkiye, bu dönemde 1,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yıldaki cam ve cam eşya ihracatında İtalya, toplam 705,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Kolay İhracat Platformu'ndaki "Sektör Analizi"nden yaptığı derlemeye göre küresel cam ve cam ürünleri sektörü, yüzde 6'lık büyümeyle geçen yıl 230 milyar dolara ulaştı.

Sektörün 2028 yılına kadar nominal olarak yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle 283,7 milyar doları aşan tutarda pazar oluşturması bekleniyor.

Türkiye'de ise sektör büyüklüğü 2023 yılında yaklaşık 6,3 milyar dolarken 2028'e kadar dolar cinsi büyüklüğünü koruması öngörülüyor.

Bu kapsamda Türk cam sanayisi, düz ve işlenmiş camlardan mimari, ev ve sofra camlarına kadar birçok ürünle ekonominin önemli bir parçasını oluştururken bu ürünlerle ihracatına katkı sağlamayı da sürdürüyor.

5 yılda cam ve cam eşyada 1,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre Türkiye, 2020-2024 döneminde 7,2 milyar dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirdi. Bu dönemde bu üründe yapılan ithalat ise 5,7 milyar dolar oldu.

Böylelikle son 5 yılda bu üründe 1,4 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 10 ayında gerçekleştirilen dış satım ise 1,3 milyar dolar olurken 1,1 milyar dolarlık dış alım yapıldı. Aynı dönemde Türkiye, 166 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracatında İtalya'nın her yıl ilk sırada yer alması da dikkati çekti. İtalya'ya bu dönemde süs eşyalarından mutfak araç gereçlerine kadar toplam 705,2 milyon dolarlık cam ve cam eşya satıldı.

Bu yılın 10 ayında ise en fazla cam ve cam eşya ihracatı, 115,7 milyon dolarla ABD'ye gerçekleşti. İtalya, aynı dönemde yaklaşık 115 milyon dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yıldaki cam ve cam eşya ticareti şöyle:

Yıllarİhracat (Dolar)İthalat (Dolar)
20201.055.946.099768.022.028
20211.340.986.2331.036.244.245
20221.601.050.0851.279.007.967
20231.627.204.1981.431.088.458
20241.553.378.9241.228.153.517
Toplam7.178.565.5395.742.516.215

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
title