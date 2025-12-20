Türk cam eşyaları İtalyanların değişmeyen gözdesi oldu

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yıldaki cam ve cam eşya ihracatında İtalya, toplam 705,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Kolay İhracat Platformu'ndaki "Sektör Analizi"nden yaptığı derlemeye göre küresel cam ve cam ürünleri sektörü, yüzde 6'lık büyümeyle geçen yıl 230 milyar dolara ulaştı.

Sektörün 2028 yılına kadar nominal olarak yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle 283,7 milyar doları aşan tutarda pazar oluşturması bekleniyor.

Türkiye'de ise sektör büyüklüğü 2023 yılında yaklaşık 6,3 milyar dolarken 2028'e kadar dolar cinsi büyüklüğünü koruması öngörülüyor.

Bu kapsamda Türk cam sanayisi, düz ve işlenmiş camlardan mimari, ev ve sofra camlarına kadar birçok ürünle ekonominin önemli bir parçasını oluştururken bu ürünlerle ihracatına katkı sağlamayı da sürdürüyor.

5 yılda cam ve cam eşyada 1,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre Türkiye, 2020-2024 döneminde 7,2 milyar dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirdi. Bu dönemde bu üründe yapılan ithalat ise 5,7 milyar dolar oldu.

Böylelikle son 5 yılda bu üründe 1,4 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 10 ayında gerçekleştirilen dış satım ise 1,3 milyar dolar olurken 1,1 milyar dolarlık dış alım yapıldı. Aynı dönemde Türkiye, 166 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracatında İtalya'nın her yıl ilk sırada yer alması da dikkati çekti. İtalya'ya bu dönemde süs eşyalarından mutfak araç gereçlerine kadar toplam 705,2 milyon dolarlık cam ve cam eşya satıldı.

Bu yılın 10 ayında ise en fazla cam ve cam eşya ihracatı, 115,7 milyon dolarla ABD'ye gerçekleşti. İtalya, aynı dönemde yaklaşık 115 milyon dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yıldaki cam ve cam eşya ticareti şöyle: