Türkiye'nin brüt rezervleri son iki ayda 17,1 milyar dolar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin brüt rezervlerinin son iki ayda 17,1 milyar dolar arttığını açıkladı. Rezervlerin 115,6 milyar dolar seviyesine yükseldiği belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar ABD doları yükselişle 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.