'Türkiye'nin blokzincir konusundaki iradesi sektöre küresel bir ivme kazandıracak'

p>Türkiye'nin dünyada kripto para kullanan ülkeler arasında önde gelen bir konumda bulunduğunu ve blokzincir konusunda proaktif bir rol oynadığını belirten Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "Kamu tarafından atılan adımlar ve blokzincir teknolojisine verilen önem sektör için büyük...

Binance tarafından desteklenen Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Mücahit Dönmez, kripto ekosisteminin farklı toplulukları dahil ederek farklı perspektifleri ve deneyimleri teşvik ettiğini vurguladı. Dönmez, "Bu çeşitlilik, farklı geçmişlere, bilgilere ve uzmanlığa sahip bireyleri bir araya getirdiği ve inovasyonu teşvik ettiği için toplumun yüksek teknoloji geliştirme yolunda son derece güçlü kılıyor. Web3, aracılara veya merkezi yetkililere ihtiyaç duymadan insanlar arasında doğrudan etkileşim ve iş birliği sağlıyor. Bu merkezi olmayan iş birliği, internet erişimi olan herkesin katılmasına izin vererek, engelleri ortadan kaldırıyor ve böylece potansiyel yenilikler ve çözümler sağlıyor" diye konuştu.

"KRİPTO, 'PARANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ' SAĞLAMAK İÇİN OLUŞTURULAN YENİ BİR TEKNOLOJİ"

Web3'ün merkezi olmayan doğasının, bireylerin verileri, dijital varlıkları ve yönetişim süreçleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağladığını aktaran Dönmez, bu güçlendirmenin, bireyleri fikirlerinin, projelerinin ve katkılarının sahipliğini almaya teşvik ederek bir inovasyon kültürünü teşvik ettiğini belirtti. İnovasyon kültürünün, teşvik sürecini, topluluklar arasında açık iş birliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırdığını ve ilgiye, koda ve kaynaklara şeffaf, izinsiz erişim sunun platformlar ve protokoller sağladığını ifade eden Dönmez, "Vurgulanması gereken önemli noktalardan biri de paranın özgürlüğü. Binance olarak kurulduğumuz günden bu yana paranın özgürlüğü yaklaşımını geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kripto, 'paranın özgürlüğünü' sağlamak için oluşturulan yeni bir teknoloji, bir inovasyon. Örneğin dijital cüzdanlar merkeziyetsiz bir ekonomi için başlı başına bir devrim. Bu demokratikleştirilmiş erişim, daha önce yeterince hizmet alamayan bireylere ve topluluklara yeni bir seçenek sağlayarak inovasyonu hızlandırmaya yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"FARKINDALIK ARTIRACAK ADIMLAR ATTIK"

Blokzincir, web3, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere liderlik ederek, inovasyon çalışmaları ile küresel pazara değerli ürünler sunduklarını aktaran Mücahit Dönmez, eğitim yoluyla yeni yeteneklerin kazandırılmasını önemsediklerini ifade etti.

Belirledikleri hedeflere yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, 'Binance Akademi' ile üniversite iş birliklerine büyük önem verdiklerini ve özellikle öğrencilerle bir araya gelerek Web3, blokzincir ve kripto para sektörünün geleceği hakkında konuştuklarını belirten Dönmez, "Binance Türkiye olarak 2022 yılında birçok üniversite ile temasa geçerek farkındalık artıracak adımlar attık. Öncelikle özellikle üniversite öğrencilerimiz için seviye-1 düzeyinde webinarlara başladık. 'Kripto 101' webinarı düzenledik ve yaklaşık 2 bin kişinin katılımını görmek bizleri mutlu etti. Türkiye'de İlk defa bir kripto borsası olarak; 18 blokzincir topluluğunu bir araya getirerek bir webinar düzenledik. Son dönemde de gerçekleştirdiğimiz 'Kadın Akademisi' çalışması ile kadınlarımızın web3 entegrasyonuna katkı sağlamak ve farkındalığı artırmak istedik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BLOKZİNCİR KONUSUNDA PROAKTİF BİR ROL OYNADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Türkiye'nin, dünyada kripto para kullanan ülkeler arasında önde gelen bir konumda bulunduğunu ve Metaverse ve NFT alanlarında özel sektörden birçok markanın yatırım yaptığını belirten Dönmez, şunları ekledi:

"Bu gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye'nin blokzincir konusunda proaktif bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin genç nüfusu, yüksek kripto para kullanımı ve yükselen inovasyon performansı, ülkenin blokzincir konusunda takip eden değil, takip edilen bir konuma gelebileceğini gösteriyor. Kamu tarafından atılan adımlar ve blokzincir teknolojisine verilen önem, geleceğin şekillendirilecek alanlarının göz ardı edilmediğini ve sektör için büyük bir kazanım olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin blokzincir konusundaki iradesi, küresel anlamda sektöre önemli bir ivme kazandıracağını gösteriyor ve biz de yaptığımız çalışmalar desteğiyle bu ivmeye katkı sağlıyoruz. Binance olarak kendimize bağlı olan konulara odaklanmaya devam edeceğiz. Kullanıcılarımızı ilk sıraya koyarak inşa etmek, yenilik yapmak ve sektörün şeffaflık, güvenlik ve uyumluluk standartlarını yükseltmeye öncülük ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."