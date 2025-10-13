Haberler

Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın yeni unvanı HK Kundura, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, ismi değişen ancak makus talihi değişmeyen şirketin başvurusunu değerlendirerek iflas koruma kararı verdi.

Türkiye'nin en köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın adının baş harflerini taşıyan HK Kundura, iflasın eşiğine geldi. Yıl içinde yeni adıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato başvurusu yaptığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura'nın bir sonraki duruşması Aralık 2025'te yapılacak.

2018'DE KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Çeşitli illerde çok sayıda franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

FİRMA BİR KEZ DAHA AYNI SÜRECE GİRDİ

2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir kez daha aynı sürece girdi.

1948 YILINDA KURULDU

Yeşil Kundura'nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmış, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan ayakkabı markalarından biri haline gelmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Dünyanın gözü Gazze'de! İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08:00'de başlanacak

Saat verildi! Dünyanın gözü bugün Gazze'de
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? 'Uzun sürecek' diyen profesör tarih verdi

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

küçük esnaf zaten battı....büyük firmalarda sıraya girdi...yaşasın akp iktidarı...ekonomiyi bilen liderimizle birlikte dolar 50 tl olunca uçaçagız...hani ya 2023 den sonra şaha kalkacaktı ülke...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı

Kaza sonrası gelen görüntüler korkunç! Feci kazada bilanço ağır
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.