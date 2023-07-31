Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Ürdünlü iş insanlarıyla ekonomik işbirliğini ele aldı

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdünlü iş insanlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme fırsatlarını ele aldı. Büyükelçi Ozan, Ürdün-Türk Dostluk Derneği koordinasyonunda başkent Amman'da bir otelde Ürdünlü iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye katılanlar, ekonomik alanlarda işbirliği fırsatlarını artırmayı umduklarını ifade ederek, ayrıca Türk yetkililerle doğrudan iletişim kurmalarını sağlayacak toplantıların tekrarlanması çağrısında bulundular.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdünlü iş insanlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme fırsatlarını ele aldı.

Büyükelçi Ozan, Ürdün-Türk Dostluk Derneği koordinasyonunda başkent Amman'da bir otelde Ürdünlü iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye katılanlar, ekonomik alanlarda işbirliği fırsatlarını artırmayı umduklarını ifade ederek, ayrıca Türk yetkililerle doğrudan iletişim kurmalarını sağlayacak toplantıların tekrarlanması çağrısında bulundular.

Ürdün Ticaret Odası Başkanı Halil Hac Tevfik de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin etkinleştirilmesinin ve iki ülkede fuarların düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, bunu iki taraf arasındaki ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu toplantıların, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde özel sektörün rolünün önemini ortaya koyduğunu aktaran Tevfik, Ürdün ve Türkiye arasındaki ortak çıkarları dikkate alarak iki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması inşa etmek için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Ozan da Türkiye ve Ürdün'ün çeşitli düzeylerde kendine özgün tarihi ilişkileri bulunduğunu ve ortak işbirliği için büyük fırsatlar olduğunu söyledi.

Ozan, geçen yıl ticaret hacminin yaklaşık bir milyar doları bulduğunu ve yatırımların teşviki de dahil olmak üzere iki ülkenin vizyonunu en yüksek seviyelere taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Ürdün-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Menar el-Bilbisi de iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan bu tür toplantıların, çalışmalarının merkezinde yer aldığını ve bunları her zaman sürdürmeye çalıştıklarını aktardı.