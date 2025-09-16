Haberler

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise Adana'da faaliyet gösteren Daspet Akaryakıt oldu. 2013'ten beri faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin akaryakıt devi Daspet yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.

Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VAR

Mahkeme kararına göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. İtiraz olmaması halinde süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

ŞİRKETİN MALİ YAPISI ZORA GİRDİ

2013 yılında kurulan Daspet, kısa sürede büyüyerek bölgenin önemli akaryakıt markalarından biri haline gelmişti. Daha önce Türkiye genelinde istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedefleyen şirket, Adana ve çevre illerde yayılım göstermişti. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sektördeki sıkıntılar, şirketin mali yapısını zora soktu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıH G:

Küresel bir ekonomik kriz yok. Sadece yerli ve milli(!) kriz var. Herkesin keyfi iyi. Türkiye harici..

Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Bu dev battıysa yarın benzin 100 lira olur. Hahhahahahba

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

"Türkiye'nin akaryakıt devi" mi? Bu devin adını sanını daha önce duymamış olan bir tek ben miyim?

Haber YorumlarıSogun Nn:

bunun nesi dev

