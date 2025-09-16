Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VAR

Mahkeme kararına göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. İtiraz olmaması halinde süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

ŞİRKETİN MALİ YAPISI ZORA GİRDİ

2013 yılında kurulan Daspet, kısa sürede büyüyerek bölgenin önemli akaryakıt markalarından biri haline gelmişti. Daha önce Türkiye genelinde istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedefleyen şirket, Adana ve çevre illerde yayılım göstermişti. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sektördeki sıkıntılar, şirketin mali yapısını zora soktu.