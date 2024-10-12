Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin akaryakıt devi Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş mali sorunlar nedeniyle iflas etti

Türkiye'nin akaryakıt devi Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş mali sorunlar nedeniyle iflas etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardı ardına yaşadığı mali sorunlar sonrası konkordato talep eden Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., bir milyar lirayı aşan borçla davalık olmuştu. Hakkında mal kaçırma iddiaları da bulunan şirket beraberindeki milyonlarca dolarla birlikte iflas etti.

Türkiye'de akaryakıt sektöründe önde gelen şirketlerden biri olan Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., yaşadığı ekonomik darboğazın ardından iflas bayrağını çekti. 2021 yılında başlayan konkordato sürecinin ardından bankalar ve faktoring şirketleri ile davalık olan şirket, Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 11 Ekim 2024 tarihi itibarıyla resmen iflas etti.

MAHKEME "İFLAS" DEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, 2021 yılında 600 milyon liralık borç ile başlayan konkordato süreci, aradan geçen sürede şirketin mali tablosunu düzeltememesine ve borçların katlanarak artmasına neden oldu. Yasal faiz oranlarıyla birlikte 1 milyar TL'yi aşan borcun ardından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

'MAL KAÇIRMA' İDDİALARI

Söz konusu şirket, 2021 yılında yaşadığı ekonomiz krizi aşmak amacıyla uluslararası petrol piyasasının önemli aktörlerinden Bayegan Grubu'yla anlaşmaya varmış, taraflar Hatay'da bulunan tesisin satışı için 47.5 milyon dolar karşılığında el sıkışmıştı. Ancak şirketten alacaklı olan bankalar ve faktoring şirketleri, Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş.'den kullandırdıkları kredi karşılığında paralarını alamadıklarını belirterek davacı olmuş, söz konusu satış için 'mal kaçırma' iddiası ortaya atılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Tarafların iddialarının ardından davaya atanan üç kişilik bilirkişi heyetinin raporunda, tesisin değeri 15 milyon 249 bin 414 dolar olarak belirtilmiş ve 'tasarruf işlemi' kararı iptal edilerek, satışın önündeki engeller kaldırılmıştı.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

İstanbul Yeniyurt Ekonomi Mahkeme Türkiye 3-sayfa Finans Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

En büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.