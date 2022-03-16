Türkiye'nin 8 ilinde su ve atık altyapıları AB finansmanı ile güçlendirilecek

Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansınca (AFD) 266 milyon avroluk finansman sağlanan "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında, 8 ilde içme suyu, atık su ve katı atık sistemlerinin güçlendirilmesi için 19 altyapı yatırımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AFD'den yapılan açıklamaya göre, AB'nin sağladığı 203 milyon avroluk hibe finansmanını yöneten Ajans, 63 milyon avroluk bir kredi ile 2020'de başlayan projenin toplam finansmanını 266 milyon avroya çıkarttı.

Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde içme suyu, atık su ve katı atık sistemlerinin güçlendirilmesi için 19 altyapı yatırımının gerçekleştirilmesi hedeflendi.

2025 yılında tamamlanacak program sayesinde, son yıllarda nüfusu yoğun bir şekilde artan söz konusu bölgelerdeki yaklaşık 2,4 milyon kişi, daha güçlü içme suyu, atık su ve katı atık hizmetlerine ulaşacak.

Ayrıca, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık tehlikesine karşı, su kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilerek yılda yaklaşık 4,5 milyon metreküp kirli suyun çevreye karışması önlenecek ve yıllık 22 milyon metreküp civarında içme suyu tasarrufu sağlanacak.

Program, belediyelerin katı atık ve atık su sistemlerinin daha etkili yönetimini sağlayarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunacak.

12 faydalanıcı kurum uluslararası ihale prosedürleri eğitimi aldı

İller Bankası ve AFD'nin birlikte yürüttüğü "Belediye Hizmetleri Projesi"nin 8 ildeki 12 faydalanıcı kurumu, 7-8 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenen çalıştay ile uluslararası ihale prosedürleri eğitimi aldı.

Çalıştaya 85 kişi katılırken, AFD'nin Paris'ten gelen uzmanları, ihale prosedürleri ile ilgili bir eğitim verdi. Eğitime İLBANK Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinin temsilcileri de katılarak önemli katkılarda bulundu.

Teknik destek faaliyetleri kapsamında, projenin nihai faydalanıcıları ve uygulayıcıları olan belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerinin teknik ve finansal yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Sondaki aşamada ise proje kapsamında yerel düzeyde yürütülecek ihale süreçlerinin en etkili şekilde yönetilerek 8 ilde hizmetlerin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı mücadelesinin desteklenmesi hedeflendi.