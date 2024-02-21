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Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

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Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğinde. Yıllık 5 bin 500 ton kumaş üretimi yaparak dünyanın dört bir yanına kumaş satan şirket geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato süreci devam ederken, mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmişti.

Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalara kumaş tedarik eden şirketlerin başında yer alan Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkisiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

YILDA 5 BİN 500 TON KUMAŞ ÜRETİYORLAR

Geçen yıl konkordato talebinde bulunan ve süreci devam eden şirket, yılda 5 bin 500 ton kumaş üretip aralarında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın da bulunduğu dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zümra Örme Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Özgür Akkoyun, geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gözetiminde devam ederken, mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Ali Teke:

20 yılda gelinen noktada son durum kimsenin ayakta durma şansı kalmamıştır Parayı kazanlar Borsacı Torbacı Faizci Yandaş Paydaş Vs vs… üretici için vakit çok geç dönülmez akşamın ufkuna çoktan girdi

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Gelir Geçer Her şey:

Allah Allah bir akkoyun nasıl iflas eder, karakoyun olsa edebilir. Demek gerçek akkoyun değilmiş

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