Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalara kumaş tedarik eden şirketlerin başında yer alan Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkisiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

YILDA 5 BİN 500 TON KUMAŞ ÜRETİYORLAR

Geçen yıl konkordato talebinde bulunan ve süreci devam eden şirket, yılda 5 bin 500 ton kumaş üretip aralarında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın da bulunduğu dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaya devam ediyor.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zümra Örme Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Özgür Akkoyun, geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gözetiminde devam ederken, mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmişti.