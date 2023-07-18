Türkiye'nin 2023 Fındık Rekoltesi Açıklandı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 16 ilde yapılan çalışmaların sonucunda ülkemizin 2023 yılı fındık rekoltesi 717 bin 931 ton olarak açıklanmış oldu dedi. Soydan, Bu rekolte aslında geçen seneye göre biraz düşüşte ama bu rekolte hem ilimizde hem de ülkemizde yukarıya çıkmaz, aşağılara inebilir. Çünkü fındığa daha 1 aylık gibi bir zaman var diye konuştu.

Karadeniz'de, 16 ilde üretimi yapılan fındık için yapılan rekolte tespit çalışmaları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin en fazla fındığının üretildiği Ordu'nun tahmini fındık rekoltesi 198 bin 838 ton olarak belirlendi. Ordu'yu, 124 bin 464 ton ile Samsun, 100 bin 32 ton ile Sakarya, 91 bin 671 ton ile Giresun, 70 bin 166 ton ile Düzce, 46 bin 930 ton ile Zonguldak, 39 bin 692 ton ile Trabzon, 13 bin 593 ton ile Bartın, 12 bin 833 ton ile Kocaeli, 6 bin 671 ton ile Kastamonu, 4 bin 891 ton ile Artvin, 3 bin 604 ton ile Tokat, 1423 ton ile Sinop, 1264 ton ile Rize, 1040 ton ile Gümüşhane, 1018 ton ile Bolu takip etti.

'YAKLAŞIK 40 BİN TON CİVARINDA DÜŞÜŞ VAR'

TZOB Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 16 ilde rekolte çalışması yapıldığını belirterek, şunları söyledi

Ordu ilimizde de 3 Temmuz'da başlayan rekolte çalışmaları 17 Temmuz itibari ile sonuçlandırılmış oldu. Gerçekten burada komisyon üyeleri çok ciddi bir şekilde çalışma yaptı. Ordu'da 19 ilçede yaklaşık 400 noktada çotanak sayımları yapıldı. Yapılan rekoltede özellikle fındıkta hastalıklardan, zararlılardan, fındıktaki iç doluluk oranlarının tespiti yapıldı. Çünkü, bahar döneminde yağışlı, sisli sıcak olmayan havalarla karşı karşıya kaldık. Bunun ne denli etkisi olduğu da ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bunun ile ilgili de sektör temsilcilerinin teknik elemanları ile beraber alanlarda bilfiil çalışıldı. Gerçekten önemli çalışma oldu. Bu rekolteyi de gerçeğe en yakın rekolte olarak görüyoruz. 19 ilçemizde yapılan çalışma sonucunda Ordu rekoltesi 198 bin 838 ton olarak açıklanmış oldu. Geçen seneye göre yaklaşık 40 bin ton civarında düşüş var. Bu da tabii mevsimsel olarak görüyoruz. Aslında çiftçilerimiz, üreticilerimiz, fındığına en iyi şekilde bakıyorlar. Bu rekolteleri tutmak bile bu hava şartlarında üreticilerimizin çok meşakkatli, bilinçli bir şekilde bakımlarına, fındık ile ilgili mücadelelerine bağlı diye konuştu.

'BU REKOLTE YUKARIYA ÇIKMAZ, AŞAĞILARA İNEBİLİR'

Soydan, 2023 yılı Türkiye fındık rekoltesinin 717 bin 931 ton olarak belirlendiğini kaydederek, Bu rekolte aslında geçen seneye göre biraz düşüşte ama bu rekolte hem ilimizde hem de ülkemizde yukarıya çıkmaz, aşağılara inebilir. Çünkü fındığa daha 1 aylık gibi bir zaman var. Önemli bir rekolte. İnşallah bölgemize, ülkemize, sektöre, üreticilerimize hayırlı olur diye konuştu.

YEVMİYE FİYATLARI DA BELİRLENDİ

Ordu'da fındık yevmiyesi fiyatlarının da belirlendiğini açıklayan Soydan, yemek işçiye ait olacak şekilde 1 günlük yevmiye fiyatının 448 TL, kilogram hesabıyla fındık toplayan işçi ücretlerinin kilo başına 3,20 TL, 15 işçisi olan dayı başına 492 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 505 TL, 10-15 arası işçi için aşçılara 448 TL, çuvalcılara 492 TL, 15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492, çuvalcılara da 505 TL, kiloyla toplanan bahçelere çuvalcı ücretinin 519, katırcı ücretinin katı ile birlikte 961 TL, patoz saat ücretinin de 1655 lira olarak belirlendiğini ifade etti.