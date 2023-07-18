Türkiye'nin 2023 Fındık Rekoltesi Açıklandı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "16 ilde yapılan çalışmaların sonucunda ülkemizin 2023 yılı fındık rekoltesi 717 bin 931 ton olarak açıklanmış oldu" dedi. Soydan, "Bu rekolte aslında geçen seneye göre biraz düşüşte ama bu rekolte hem ilimizde hem de ülkemizde yukarıya çıkmaz, aşağılara inebilir. Çünkü fındığa daha 1 aylık gibi bir zaman var" diye konuştu.

Karadeniz'de, 16 ilde üretimi yapılan fındık için yapılan rekolte tespit çalışmaları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin en fazla fındığının üretildiği Ordu'nun tahmini fındık rekoltesi 198 bin 838 ton olarak belirlendi. Ordu'yu, 124 bin 464 ton ile Samsun, 100 bin 32 ton ile Sakarya, 91 bin 671 ton ile Giresun, 70 bin 166 ton ile Düzce, 46 bin 930 ton ile Zonguldak, 39 bin 692 ton ile Trabzon, 13 bin 593 ton ile Bartın, 12 bin 833 ton ile Kocaeli, 6 bin 671 ton ile Kastamonu, 4 bin 891 ton ile Artvin, 3 bin 604 ton ile Tokat, 1423 ton ile Sinop, 1264 ton ile Rize, 1040 ton ile Gümüşhane, 1018 ton ile Bolu takip etti.

Ordu'da fındık yevmiyesi fiyatlarının da belirlendiğini açıklayan Soydan, yemek işçiye ait olacak şekilde 1 günlük yevmiye fiyatının 448 TL, kilogram hesabıyla fındık toplayan işçi ücretlerinin kilo başına 3,20 TL, 15 işçisi olan dayı başına 492 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 505 TL, 10-15 arası işçi için aşçılara 448 TL, çuvalcılara 492 TL, 15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492, çuvalcılara da 505 TL, kiloyla toplanan bahçelere çuvalcı ücretinin 519, katırcı ücretinin katı ile birlikte 961 TL, patoz saat ücretinin de 1655 lira olarak belirlendiğini ifade etti.