Haberler

MÜSİAD'dan Kuveyt'te Türkiye–Kuveyt İş Forumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Kuveyt arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye–Kuveyt İş Forumu ve B2B Görüşmeleri, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli fırsatlar sundu. Forumda Türk firmaları, Kuveytli iş insanlarıyla çeşitli sektörlerde iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kuveyt'te "Türkiye–Kuveyt İş Forumu ve B2B Görüşmeleri Programı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen Türkiye–Kuveyt İş Forumu ve B2B Görüşmeleri Programına çok sayıda iş insanı katıldı.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forumun açılışında konuşan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Kovid-19 sonrasında ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sönmez, bu tür iş forumlarının söz konusu hedefe ulaşmada önemli rol oynadığını, Büyükelçilik olarak Türk ve Kuveytli iş insanlarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Forum kapsamında inşaat, enerji, turizm, bilişim teknolojileri, sanayi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri Kuveytli muhataplarıyla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde sektörel işbirliği imkanları ve yatırım fırsatları da ele alındı.

MÜSİAD heyeti ziyaret kapsamında Kuveyt Yatırım Şirketleri Birliği ve Kuveyt Yatırım Otoritesi ile de görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye–Kuveyt ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Ekonomi
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi