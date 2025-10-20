Haberler

Türkiye Kuaförleri Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu

Türkiye Kuaförleri Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu
Bay-Bayan Kuaförlük Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı, takım olarak dünya üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarı gösterdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, berber ve kuaför meslektaşlarını kutladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Bay-Bayan Kuaförlük Dünya Kupası'nda üçüncü olan EUROCUP-CMC Türkiye Milli Takımı tebrik ederek, "Türkiye'mizin adını her platformda gururla temsil eden berber ve kuaför meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk berber ve kuaförlerinin uluslararası arenadaki büyük başarısını kutladı.

İngiltere'nin Londra kentinde, 11-13 Ekim tarihlerinde CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu'nca düzenlenen ve 38 ülke ile 800 yarışmacının katıldığı Bay-Bayan Kuaförlük Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden EUROCUP-CMC Türkiye Milli Takımı, takım olarak dünya üçüncülüğü elde etti. Yarışmalar boyunca Türk Milli Takımı'na destek olmak amacıyla Londra'da bulunan Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, usta sanatkarlara moral vererek takımın yanında yer aldı.

Milli takımda yer alan Dursun Gündem, Şener Eroğlu, Tuncay Özkan, Yunus Akar, Yahya Gözmek, Nilgün Keser, Deniz Hamarat, İhsan Kurt, Veysel Durak ve Filiz Temel, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Ayrıca, bireysel kategoride Yahya Gözmek dünya ikincisi, Nilgün Keser ise dünya ikinciliğini paylaşarak ülkemize ayrı bir gurur yaşattı.

Uluslararası jüri heyetinde görev alan EUROCUP Türkiye-CMC Başkanı ve Milli Takım Kaptanı Gökhan Hamarat ile EUROCUP CMC Berber Sorumlusu Erkan Engin de yarışma sürecinde milli takımın haklarını sonuna kadar savundu.

Başarıyı değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'mizin adını her platformda gururla temsil eden berber ve kuaför meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum. Bu büyük başarı, azmin, çalışmanın ve inancın bir zaferidir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonumuzun öncülüğünde daha nice dünya şampiyonluklarına ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Berberlik ve kuaförlük zanaatımızı dünyaya tanıtan Milli takımımızı teşekkür ediyor, elde edilen bu başarıyı tüm meslek camiamıza ve milletimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
