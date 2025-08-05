Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor

Türkiye- Kongo Cumhuriyeti Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso'nun katılımıyla düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürcan ve Makosso'nun katıldığı Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Yuvarlak Masa Toplantısı'nın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Binası'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş insanlarının bir araya geldiği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınması, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi yönünde kapsamlı istişarelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, gelecek dönem hedeflerine ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Afrika kıtasındaki kardeş ülkelerle ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda kurduğumuz münasebetleri karşılıklı menfaat temelinde daha üst seviyelere taşımayı, bu işbirliklerini çok boyutlu ve kalıcı bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyerek, mevcut işbirliği alanlarını geliştirerek ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak Afrika ile kurulan bu stratejik ortaklığı istikrar içinde büyütmeye ve Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmaya azim ve gayretle devam edeceğiz."