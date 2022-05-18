Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Hümas Gübre Tesisleri açıldı - Haberler

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek Beldesinde, TKİ-HÜMAS organik gübre tesisleri törenle açıldı.

TKİ tarafından açılan TKİ-Hümas Hümik asit tesislerinde yılda 1.5 milyon litre üretilecek gübre çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Leponarditin hammadde olarak kullanıldığı TKİ-HÜMAS Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından kurulan tesiste üretilecek.

Tavşanlı Tunçbilek'te Hümik Asit Tesisinin açılışı TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, GLİ Müdürü Ercan İpek, TKİ Genel Müdür Yardımcıları ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan konuşmasında enerjide ve gübrede dışa bağımlı olan bir ülke olarak, bu alanda yerli üretimin önemine değinerek, "Şükürler olsun ki kömürümüz var. Yaklaşık 19 buçuk milyar ton Linyit, bir buçuk milyar tonluk taşkömürü olmak üzere 21 milyar ton civarında bir rezervimiz var. Amacımız bu rezervi en ekonomik ve en verimli şekilde ekonomiye kazandırmak" dedi.

Dr. Erdoğan, ülkemizde tarım alanında ithal edilerek karşılanan gübrenin kurulan tesislerde üretileceğini belirterek, "Amacımız; sahip olduğumuz imkanlar nispetinde ithal edilen gübreyi ikame edebilecek yerli gübre üreterek çiftçimizin kullanımına sunarak ülkemiz toprağını zenginleştirmek ve bu çerçevede cari açığın azalmasına katkı sağlamaktır" dedi.

Bu tesisin devamında TKİ Genel Müdürlüğü olarak organomineral gübre tesisi kurmayı planladıklarını da ifade eden Dr.Erdoğan; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve TKİ Kurumunun içinde bulunduğu bir protokol imzaladık. Amacımız; ülkemizin leonardit potansiyelini belirlemek, enerji sektöründe olduğu gibi tarım sektörünü de destekleyerek leonarditin kullanılabilirliğini göstermek ve uygulama alanları oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de, yaptığı konuşmada; açılan tesisin, hem ülke ekonomisine hem de tarım üretimine katkılarının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından tesis açılış kurdelesini kesen heyet tesisi gezdi. Tören, kurban kesimi ve ardından fidan dikimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi