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Türkiye Kart Projesi: Tek Kartla Tüm Toplu Ulaşım İmkanı

Türkiye Kart Projesi: Tek Kartla Tüm Toplu Ulaşım İmkanı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Kart' projesinin detaylarını açıkladı. Proje ile tüm toplu taşıma kartları birleştirilerek tek bir kartla ulaşım sağlanacak. Vatandaşlar, aynı zamanda kartı kredi kartı olarak da kullanabilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Türkiye Kart' projesine ilişkin, "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse, kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, ' Türkiye Kart' projesi ile halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra inşallah onu da yaygınlaştıracağız. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda da geçerli olacak. Hedefimiz, Türkiye'de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse, kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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