Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi Tokyo'da Gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ile Japonya arasındaki ticaretin 5 milyar doları aşmasından memnuniyet duyduklarını ve bu sene sonunda 6 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nin Tokyo'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel iş birliklerini ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

İki bakanın başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler sonucu ortak bildiri imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ve müttefik ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. Az önce iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerini çok kapsamlı şekilde ele aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene içerisinde ise 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar da aldık"

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü gelecek yıl kutlamadan önce ülkeler arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar da aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık. Yine bir süredir müzakereleri daha önce başlamış olup da bir süredir dünyadaki ve ülkemizdeki deprem felaketinden sonra durmuş olan Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine teknik düzeyde yeniden başlama kararı aldık. Her iki ülke için dengeli bir ticarete hizmet edecek şekilde müzakereleri sürdürme konusunda kapsamlı görüşmeler yeniden başlayacaktır."

Bolat, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinden sonra dost ve müttefik Japonya'nın deprem dolayısıyla gönderdiği yardımlar için müteşekkir olduklarını ve bu noktada, depremden zarar gören şehirlerin yeniden inşa sürecine dair olabilecek iş birliği konularının da ele alındığını bildirdi.

"Finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştük"

Ömer Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını ve Ukrayna'daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştüklerini bildirdi.

Bolat, şunları söyledi:

"Avrupa'daki yeşil dönüşüm çalışmaları konusunda iki ülke arasındaki finans iş birliğini, yatırımlar başlığını, iki ülke arasında karşılıklı iş ortamlarının iyileştirilmesi konusunu, bölgesel ve küresel konularda ikili iş birliğine dair fırsatların değerlendirilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Japonya arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin, hem ülkelerimiz arasında hem de üçüncü ülkelerde çok daha ileri seviyelere taşınması konusunda iki ülke hükümetleri ve Ticaret Bakanlıkları olarak kararlılığımız tamdır. İmzalayacağımız iş birliği mutabakat zaptı ile Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği temelinde gelecekteki yeni ortaklıklarımız için başarılar ve hayırlar diliyorum. İki ülke için ve ekonomilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan, bakanlar, imza töreninden sonra Türkiye-Japonya İş Konseyi çalışma yemeğine katıldı.