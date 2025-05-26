Türkiye İtibar Endeksi 2025 Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Türkiye İtibar Akademisi, 14. Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarını İstanbul Kent Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreni ile açıkladı. Araştırmada 35 sektördeki markalar, halk nezdindeki algıları ve güven düzeyleri doğrultusunda ödüllendirildi.
TÜRKİYE İtibar Akademisi'nin 14'ncü kez gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi 2025 sonuçlarına göre markalar İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde ödüllerine kavuştu.
İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye İtibar Endeksi 2025' ödül töreninde markalar ödüllerini aldı.
35 SEKTÖR, 15 BİN KİŞİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun örneklem kriterlerine göre 26 bölgede ve 72 ilde, 15 bin kişiyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan İtibar Endeksi, markaların halk nezdindeki algısını ve güven düzeyini ortaya koydu. Araştırma; akaryakıttan e-ticarete, sağlıktan perakendeye kadar 35 farklı sektörü kapsıyor.
Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, araştırmanın artık yalnızca bir endeks değil, markalar için stratejik bir rehber haline geldiğini belirterek, "15 yıla yaklaşan İtibar Endeksi çalışmalarımız, toplumun marka tercihlerini ve bu tercihlerdeki değişimi analiz etmek açısından büyük önem taşıyor. Her yıl kamuoyunun nabzını tutuyor, markaların toplumla kurduğu bağı bilimsel verilerle ölçüyoruz" dedi.
Törene ev sahipliği yapan İstanbul Kent Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Kent Üniversitesi olarak Türkiye İtibar Endeksi 2025 Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. İtibar, yalnızca markaların değil; toplumun değer yargılarının, güven anlayışının ve beklentilerinin bir yansımasıdır. Bu anlamda, Türkiye İtibar Akademisi'nin her yıl gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışma hem iş dünyası hem de akademik camia için çok kıymetli veriler sunmaktadır. Üniversite olarak, bilimin rehberliğinde yürütülen bu tür araştırmaları ve halkın tercihlerini yansıtan platformları desteklemeyi sürdüreceğiz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, ödül alan tüm markaları gönülden kutluyorum."
Türkiye İtibar Endeksi 2025 ödül töreninde kazanan markalar ise şu şekilde sıralandı:
"Akaryakıt Sektörü: Opet
Altın ve Mücevherat Sektörü: Zen Pırlanta
Beyaz Eşya Sektörü: Arçelik
Beyaz Et Sektörü: Banvit
Bisküvi ve Şekerleme Sektörü: Ülker
E Ticaret Sitesi Sektörü: Trendyol
Elektronik Perakende Sektörü: Mediamarkt
Enerji Sektörü: Aksa Doğalgaz
Erkek Giyim Sektörü: Kiğılı
Erkek Giyim Sektörü: Süvari
Holding Sektörü: Koç Holding
İç Giyim Sektörü: Penti
İnşaat Sektörü: Ağaoğlu İnşaat
Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı Sektörü: Selpak
Kargo Sektörü: Yurtiçi Kargo
Kripto Para Borsası Sektörü: Binance
Özel Hastane Sektörü: Medicalpoint
Özel Hastane Sektörü: Medipol
Pizza Sektörü: Pasaport Pizza
Porselen ve Züccaciye Sektörü: Kütahya Porselen
Porselen ve Züccaciye Sektörü: Acar
Sigorta Sektörü: Anadolu Sigorta
Süpermarket Sektörü: Migros
Şampuan ve Saç Bakım Sektörü: Elidor"