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Türkiye İş Bankası 'Ödemen Tamam' Hizmetini Duyurdu

Türkiye İş Bankası 'Ödemen Tamam' Hizmetini Duyurdu
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Türkiye İş Bankası, ticari alışverişlerde sorunsuz ödeme ve tahsilat süreçleri için 'Ödemen Tamam' ürününü kullanıma sundu. Bu hizmet, alıcıların yeterli bakiye olmadığında bile ödemelerini zamanında gerçekleştirmesine olanak tanırken, satıcıların tahsilatlarını da gecikmeden almasını sağlıyor.

Türkiye İş Bankası, 'Ödemen Tamam' hizmetini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, ticari alışverişlerde alıcının ödemesini; satıcının ise tahsilatını sorunsuz gerçekleştirmesi adına geliştirdiği "Ödemen Tamam" ürününü kullanıma sundu.

Yapılan açıklamaya göre; ürün sayesinde ileri tarihli ödeme gününde müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda banka tarafından, müşteriye önceden tanımlanan kredi dahilinde finansman desteği sağlanıyor. Alıcı ödemesini gerçekleştirirken satıcı da vadesinde gecikme olmadan tahsilatını alıyor; ödeme süreçleri kesinti yaşamadan devam ediyor. Ürüne İş Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

"Ticari müşterilerimize, ödeme ve tahsilat süreçlerinin zamanında gerçekleşmesine yönelik finansal çözümlerimizle destek oluyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan KOBİ'ler başta olmak üzere, ticari faaliyette bulunan müşterilerimizin ödeme ve tahsilat süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Ödemen Tamam ürününü geliştirdik. Bu ürün ile ticari müşterilerimiz ileri vadeli ödemelerinde, hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi Bankamız tarafından sağlanan finansman desteğiyle ödemelerini gecikme olmaksızın gerçekleştirebiliyor. Satıcı konumundaki müşterilerimiz ise vadeli alacaklarını gününde, sorunsuzca tahsil edebiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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