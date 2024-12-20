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Türkiye İş Bankası, Alipay+ Cüzdan Uygulamasını POS'larında Kabul Etmeye Başladı

Türkiye İş Bankası, Alipay+ Cüzdan Uygulamasını POS'larında Kabul Etmeye Başladı
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Türkiye İş Bankası, 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcısı bulunan Alipay+ cüzdan uygulamasını POS'larında kabul etmeye başladı. Banka bu adımla, yabancı turistlere yerel ödeme deneyimini sunarak turizm gelirlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye İş Bankası, 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcının sahip olduğu "Alipay+" cüzdan uygulamasını POS'larında kabul etmeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 30'dan fazla ülkede kullanılan 16 farklı alternatif ödeme yöntemini POS'larında kabul eden Türkiye İş Bankası, üye işyerlerine sunduğu hizmetlerde çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak, yabancı turistlere ülkelerinde kullandıkları yerel ödeme deneyimini Türkiye'de de yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alipay cüzdan uygulamasını 2016'da sanal POS'larında, 2019'da fiziki POS'larında kullanıma sunan İş Bankası, Alipay ile olan işbirliğinin kapsamını genişletti. Banka, böylelikle 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcının sahip olduğu Alipay+ (AlipayPlus) cüzdan uygulamasını da POS'larında kabul etmeye başladı.

Böylece İş Bankası üye işyerleri, Alipay ödeme yöntemine ek olarak, Güney Kore'den Naver Pay ve Toss Pay, Malezya'dan Touch'n Go ve MyPB, Tayland'tan TrueMoney, Moğolistan'dan HiPay, Filipinler'den GCash, Singapur'dan OCBC Digital ve Changi Pay ve İtalya'dan Tinaba gibi cüzdan uygulamalarıyla da ödeme alabilecek.

"Turizm gelirlerinin artmasına katkı sunuyor, ekonomiye değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sadece finansal ihtiyaçları karşılayan bir banka olmanın ötesine geçip, müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra ödeme yapma ve ödeme alma çözümlerini de çeşitlendirdiklerini belirtti.

Lüle, gelişen teknolojiler ve değişen tüketici davranışları doğrultusunda odaklarını yaşam döngüsüne uygun, yenilikçi ve dijital çözümlere yönelttiklerini vurgulayarak, "Alipay ödeme yöntemini, Alipay+ cüzdanı kapsayacak şekilde genişletmenin ve bu hizmeti ülkemizin geneline yaygın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 binin üzerindeki üye işyerimizin fiziki POS'larında sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası ziyaretçilerin ülkelerindeki ödeme yöntemlerini ülkemizde de kullanabilmesini sağlayarak turizm gelirlerinin artmasına katkı sunuyor ve ülkemiz ekonomisine değer katıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Alipay+ EMEA Bölgesinden sorumlu Genel Müdürü Pietro Candela da Türkiye İş Bankası ile mevcut ortaklıklarını genişletmekten heyecan duyduklarını aktardı.

Cadela, bu işbirliğiyle Alipay+ kullanıcılarının Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde sunulan birinci sınıf yemeklerin, perakende hizmetlerinin ve benzersiz deneyimlerin keyfini çıkartıp daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabileceklerini aktararak, "Türkiye'nin seyahat severler için bir destinasyon olarak itibarı, onu her ölçekteki işletmenin küresel turizmden faydalanması ve işlerini Alipay+ ile ölçeklendirmesi için ideal bir konum haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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