Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça, "Ülkemizde helal ticaretin ve ticaret ahlakının yaygınlaşması için İGİAD 23 yıldır nasıl gayretle çalışıyorsa biz de bu dönemde çorbada tuzumuz olsun, bu iyi örneklikleri nasıl artırabiliriz diye bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve İGİAD tarafından "İş Ahlakında İyi Örnekler" temasıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi başladı.

Etkinlikte konuşan Akça, "Zulmün iyice arttığı, güçlünün güçsüze, mazlumun ise haksıza yenik düştüğü böyle bir çağda, bugün elimizden gelenin en iyisini nasıl yapabiliriz?" düşüncesiyle bu toplantıyı organize ettiklerini söyledi.

Akça, "Elbette hatalarımız ve kusurlarımız vardır, affınıza sığınıyoruz. Ancak gayemiz, iyi örnekliklerin artmasıdır. Ülkemizde helal ticaretin ve ticaret ahlakının yaygınlaşması için İGİAD 23 yıldır nasıl gayretle çalışıyorsa, biz de bu dönemde çorbada tuzumuz olsun, bu iyi örneklikleri nasıl artırabiliriz diye bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İş ahlakının sadece kurallardan değil, karakterden doğduğunu belirten Akça, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber Efendimiz, resul ve nebi olmadan önce Muhammedü'l-Emin idi. Bugünkü iş adamları da eğer gençlik döneminde, çocukluk döneminde, o iş adamlığından önce, sorumluluk almadan önce gerekli ahlak ve erdeme ulaşırlarsa onlar bir o kadar ahlaklı ve erdemli iş adamı olurlar diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hakkaniyet, emanete riayet gibi ilkeler sadece birer erdem değil, aynı zamanda toplumumuzun huzur ve bereketinin de teminatıdır, kaynağıdır. Şayet biz gençlerimize bu erdemleri, hakkaniyeti ve ahlakı aşılayabilirsek yarınlardan çok daha ümitvar olabiliriz."

"Bugün bu zirvede iyi örneklikleri konuşacağız. Çünkü toplumu değiştiren yazılı kurallar değil, toplumu değiştiren, ahlaklı insanların iyi örnekliğidir diye düşünüyoruz." diyen Akça, şöyle devam etti:

"Allah resulü de topluma iyi örnek olarak o toplumda örnekliğini gördü ve o toplum değişti. Ahlaklı iş insanı kazancından helalliği, ilişkilerinde adaleti, davranışlarında hakkaniyeti gözetendir diyoruz. Dolayısıyla biz hem bunları kendimiz uygularken hem de gençlere bunun neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bugün dünyada hakkaniyetten, adaletten bahsedebilmemiz çok mümkün değil."

Akça, dünyanın birçok coğrafyasında zulmün söz konusu olduğunu, ekonomik çıkarları uğruna insanlık değerlerinin çiğnendiği, güçlünün mazlumu ezdiği bir dünya düzenine tanıklık ettiklerini belirtti.

Bu düzenin karanlık yüzünü en açık şekilde siyonist İsrail'in Gazze'de sergilediği vahşette gördüklerini dile getiren Akça, "AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e, Gazze'nin sesi olma, Filistin'in sesi olma, mazlumun sesi olma noktasında yaptıkları, ortaya koydukları dosya haberler, belgeseller ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Ahlaklı insanın ve erdemli girişimcinin inşa ettiği bir düzen mümkün"

Akça, "Dünyada zulümden söz edilirken, biz asla ümitsiz olamayız, ümitvarız. Şuna inanıyoruz, ahlaklı insanın ve erdemli girişimcinin inşa ettiği bir düzen mümkündür. Biz elimizden geleni Allah'ın yardımını celbedecek şekilde yapmaya gayret ettiğimiz müddetçe, Allah'ın izniyle muvaffak olacağımızdan eminiz." dedi.

İGİAD olarak, bu anlayışla 23 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Akça, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini, daha iyi bir insan, daha nitelikli bir çalışan, daha adil bir işveren, daha iyi bir toplum ve daha üretken bir Türkiye'ye ancak ahlakın egemen olduğu iş hayatıyla ulaşabileceklerine inandıklarını kaydetti.

Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğu hedefleri, ahlaklı bir perspektifle ve ahlaklı iş insanlarıyla doldurabileceğimizin farkındayız." diye konuştu.

İGİAD olarak gençlere yönelik bir staj programı hazırlığında bulunduklarını da bildiren Akça, "Önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacağımız bu programda, üniversite öğrencilerini hem mentörlük çalışmalarıyla hem de İGİAD üyesi iş insanlarıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da "10. zirvede, doğru olanı yapan, güzel işler ortaya koyan ve takdir edilmesi gereken örneklerle karşınızda olalım istedik." ifadesini kullandı.

"Kula teşekkür etmeyen Rabb'ine şükredemez misali, bu güzel işleri yapan, bu güzel işlere vesile olan ve işin ahlakla da yapılabileceğini bizlere gösteren insanlardan küçük ama seçkin bir örneği sizlerle paylaşmayı arzu ettik." diyen Torlak, her programın ve her çalışmanın bir mutfak hazırlığı olduğunu vurguladı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da İGİAD'ın, bozulmadan bu ilkeleri ayakta tutmaya çalışan bir dernek olduğunu belirtti.

Turan, iş ahlakından söz edildiğinde, bunun içinde servet ve izzet kavramının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.