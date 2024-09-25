Türkiye ile Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Türkiye ile Kosova arasındaki mevcut ticaret hacmini arttırmak ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere karşılıklı temaslarda bulunmak amacıyla Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerinde resmî ve sektörel görüşmeler yapacak olan heyet, T.C. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız, İş Adamları ve Esnaflar Derneği (ESNAF)Yönetim Kurulu Başkanı Varis Xhejlani ve Kosova Yatırım ve Girişim Destek Ajansı (KIESA) yetkileri ile bir araya gelecek.

Kosova'nın en büyük ticari ortağının Türkiye olduğunu ve 2019 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Kosova'nın imzaladığı ilk STA olduğunu ifade eden Eko Avrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren; 'Kosova ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için devletimizin ilgili kurumları var gücüyle çalışmaktadır. 2013 yılında Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasının kurulması, Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkin bir şekilde işlemesi ve Türk yatırımcıların Kosova'da yapmış oldukları doğrudan yatırımlar, iki ülkenin ilişkilerinin dinamik bir şekilde devam ettiğinin ispatıdır. Ekonomik ilişkilerimizin güçlü olması aynı zamanda sosyal ve kültürel ilişkilerimizin de sağlıklı bir zeminde yürümesine vesile olacaktır' dedi.

Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisini olduğunu vurgulayan Hikmet Eren, Türkiye ile Kosova arasındaki ortak tarihî ve kültürel bağların, kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve gelecekte stratejik iş birliklerinin oluşmasına vesile olacağını belirtti ve dostluk temelli ilişkilerin, daha fazla ticari ve ekonomik iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kosova-Türkiye Ticaret Odası'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan etkinliğin gelecek yıllar için büyük önem arz ettiğini belirten Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Catlık; 'Genç ve eğitimli bir nüfus potansiyeline sahip olan Kosova'yı Avrupa'ya açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için somut adımların atılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek durumundayız. Bütün gayretimiz iki ülke arasındaki tarihî kardeşliğe katkı sunmak ve ticari birlikteliğimizi güçlendirmek doğrultusunda olup; ticari ve ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmak, yatırımları artırmak ve enerji ile inşaat olmak üzere her alanlarda ortaklığı geliştirmek bizlerin önceliğidir' dedi.

Türk inşaat şirketleri, son 15 yılda Kosova'da 1,5 milyar dolar değerinde 30 projeyi başarıyla sonuçlandırmıştır. Teknik müşavirlik konusunda, Türk firmaları Kosova'da 10 milyon dolar değerinde 19 projeyi tamamlamıştır. Kosova Merkez Bankası istatistiklerine göre Türkiye, Kosova'da en çok yatırım yapan 6. ülke konumundadır. 2023'te Kosova ile ticaret hacmimiz 785 milyon dolara ulaşmıştır. Yıllar içinde ticaret hacmimizde kazandığımız olumlu ivmenin 2024 yılında da devam edeceğine ve yıl sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağı beklenmektedir.