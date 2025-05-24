Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakarak liderliğe oturdu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılında Türkiye, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'nın önüne geçti.

FRANSA'YI GERİDE BIRAKTIK

Avrupa ülkeleri arasında büyükbaş hayvan sayısında liderlik uzun süredir Fransa'ya aitti. Ancak son veriler, Türkiye'nin bu alanda da zirveye yükseldiğini gösteriyor. Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 16 milyon 986 bine ulaşırken, Fransa 16 milyon 429 binle ikinci sırada yer aldı. Almanya ise 10 milyon 461 bin büyükbaşla üçüncü sırada bulunuyor.

AB ülkeleri arasında büyükbaş hayvan sayıları şöyle sıralandı:

Türkiye – 16.986.000 Fransa – 16.429.000 Almanya – 10.461.000 İrlanda – 6.308.000 Polonya – 6.190.000 İspanya – 6.174.000 İtalya – 5.765.000 Hollanda – 3.562.000

Geçtiğimiz yıl Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, 2024 itibarıyla büyükbaş hayvancılıkta Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

KÜÇÜKBAŞTA 3 KAT FARK

Küçükbaş hayvan sayısında da Türkiye açık ara farkla lider durumda. 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bine ulaştı. Bu sayının 44 milyon 81 bini koyunlardan oluşuyor. En yakın rakibi İspanya'nın koyun varlığı ise 13 milyon 476 bin. Böylece Türkiye, koyun sayısında İspanya'yı yaklaşık üçe katladı.

AB'de koyun sayılarında öne çıkan ülkeler şu şekilde:

İspanya – 13.476.000

Romanya – 10.443.000

Yunanistan – 7.774.000

– 7.774.000 Fransa – 6.607.000

İtalya – 5.390.000

İrlanda – 3.637.000

Portekiz – 2.142.000

KEÇİDE DE ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Keçi varlığında da Türkiye, AB ülkelerine açık fark attı. 2024 yılında Türkiye'deki toplam keçi sayısı yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bine çıktı. Bu alanda Türkiye, AB'nin lideri olan Yunanistan'ı yaklaşık dört kat geride bıraktı.

AB'de keçi sayılarında ilk sıralarda yer alan ülkeler şöyle:

Yunanistan – 2.576.000

İspanya – 2.361.000

Romanya – 1.426.000

Fransa – 1.339.000

İtalya – 911.000

Hollanda – 552.000

TARIM VE HAYVANCILIKTA STRATEJİK

Hayvancılıktaki bu artış, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki stratejik önemini pekiştirirken, kırsal kalkınma açısından da kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, sürdürülebilir politikalarla bu ivmenin daha da artırılabileceği görüşünde.