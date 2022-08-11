Türkiye güne 2. Çiftlikbank vakasıyla uyandı: Binlerce kişinin dolandırıldığı olayda 500 milyon lira kayıp

Süleyman Kocabaş isimli şahsın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek vatandaşlara tanıttığı Deterjan Pazarı adlı internet sitesi kapandı. Haklarını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar ise firmanın fabrikası önüne giderek tepkileri göstermeye başladılar. Öte yandan dolandırılan kişi sayısının binlerce olduğu tahmin edilirken bu şahısların kaybettiği paranın 500 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'deki dolandırıcılık skandalları listesine bir yenisi daha eklendi. Ünlülerle reklam yaparak reklamlarda ve medyada kendine yer bulan 'deterjan pazarı' isimli şirketin çöktüğü, sahibinin de paraları alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Söz konusu paranın 500 milyon liradan fazla olduğu belirtilirken, dolandırılan kişi sayısının 10 binin üzerinde olduğu konuşuluyor.

3 KATI PARA VERECEĞİNİ İDDİA EDİYORDU

Ankara'da faaliyetlerine başlayan site, internet üzerinden kendine müşteri buluyordu. Şirket, kendilerine üye olan vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vaad ediyordu. Örneğin; sisteme 30 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 90 bin lira alabiliyordu.

ÖDEMELER YAPILAMADI

Firma ve sahibi kayıplara karışmadan önce, bu ödemeleri 30 günde yapıyordu. Bir süre sonra ise bu süreler 60 güne, son zamanlarda ise 95 güne çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlattı. şirketin, sahibi ve Whatsapp iletişim numaralarına ise ulaşım kesildi.

ŞİRKETİN SAHİBİ SÜLEYMAN KOCABAŞ ORTADA YOK

Dün akşam itibariyle kapanan site ise sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin herhangi bir açıklama yapmadan kapattığı sitenin şimdilik sadece İnstagram hesabı açık halde. İnstagram sayfasında ise şirketin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasında 14 Ağustos'ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş'ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor.

VATANDAŞLAR FABRİKANIN ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLADI

Öte yandan yüzlerce vatandaş haklarını alamadıkları için şirketin fabrikasının önünde eyleme başladı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis gelirken, yaşanan gerginlik hala sürüyor.