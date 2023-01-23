Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu söylemişti. Ekmek fiyatlarında artış olup olmayacağına ilişkin açıklama yapan Balcı, "Bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, daha önce yaptığı basın toplantısında ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şubat ayı içerisinde bu konuda ortak bir noktada buluşmak için görüşmeler yapılacağını bildirmişti. Balcı, ekmek fiyatlarında artış yapılacağı iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"GÜNDEMİMİZ DE FİYAT ARTIŞI YOK"

Balcı açıklamasında, "Daha önce yaptığımız basın toplantısında ekmeğin kilogram fiyatı, kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul'da da ocak ayından itibaren kilogramı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. Yaptığımız açıklamada, ocak ve şubat ayında ekmek fiyatının gündemimizde olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil.

"YAPILAN AÇIKLAMA YANLIŞ ANLAŞILDI"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'nın yaptığı 'şubat ayında görüşülecek' açıklaması yanlış anlaşılmış olabilir. Ama Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.