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Fındık ihracatında 11 ayda 2,4 milyar dolar

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Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 400 milyon 360 bin 66 dolar karşılığında 186 bin 400 ton fındık satıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir önceki dönemde 295 bin 46 ton fındık ihracatından 2 milyar 433 milyon 755 bin 328 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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