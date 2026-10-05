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Türkiye, fındık ihracatı sezonunun ilk ayında 192 milyon doları aşan gelir elde etti

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Fındık ihracatı 2026-2027 sezonunun ilk ayı olan 1-30 Eylül 2026'da 18 bin 929 tonu buldu ve 192 milyon 83 bin 755 dolar gelir getirdi. Geçen yılın aynı döneminde 13 bin 926 ton ihracat karşılığında 143 milyon 978 bin 657 dolar gelir sağlanmıştı.

Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül 2026 döneminde yurt dışına 18 bin 929 ton fındık ihraç edilirken, karşılığında 192 milyon 83 bin 755 dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 13 bin 926 ton fındık ihracatından 143 milyon 978 bin 657 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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