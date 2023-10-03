Türkiye Finans, Dijital Bankacılık İş Grubu'nu Oluşturdu

Türkiye Finans, dijital rekabette güçlenme hedefiyle organizasyon yapısında değişikliğe giderek "Dijital Bankacılık İş Grubu"nu oluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun iç ve dış tüm süreçlerinde dijital dönüşümü bütünsel bir yaklaşımla yönetmek adına oluşturulan Dijital Bankacılık İş Grubu'nun çatısı altında Dijital Kanallar, Müşteri Memnuniyet Merkezi, Müşteri Deneyimi ve İnovasyon, Süreç Yönetimi ve Dönüşüm, Ödeme Sistemleri, Operasyonel Mükemmellik ile Pazarlama İletişimi ve Marka Deneyimi gibi dijital dönüşümde kilit role sahip birimler yer alacak.

Oluşturulan bu yeni yapıda; 2019 yılında Türkiye Finans'ta göreve başlayan ve son olarak Operasyonel Mükemmellik ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Melis Tosun Arslan, Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunu üstlendi.

Melis Tosun Arslan 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Arslan, farklı şirketlerde ve bankacılık sektöründe; yazılım geliştirme, AR-GE, ürün geliştirme ve uygulama, satış, pazarlama ve dijital dönüşümde görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, inovasyon, teknoloji ve iş birlikleriyle insanlı veya insansız hizmet kanallarında tüm müşterilerinin yaşadığı bütüncül marka deneyimini; iç ve dış tüm süreçlerini dijitalleştirerek yeniden tasarlayan, dönüştüren bir ekip olduklarını belirtti.

Dijitalleşmenin sadece dijital kanallarda sunulan hizmetler olarak algılanmaması gerektiğini aktaran Arslan, "Müşterilerimizin beklentileri bundan daha ötede. Düşünce ve iş yapış şeklimizi; müşterilerimize yarattığımız deneyimlerde hayatlarını kolaylaştıracak, sürdürülebilirliği artıracak, uçtan uca bütünleşik dijitalleşmeyi sunacak şekle dönüştürmeliyiz. Türkiye Finans olarak yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonuna yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımızla dijital bankacılıkta fark yaratan öncü kurumlardan biri olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.