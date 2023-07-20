Türkiye, FATF Standartlarına Uyumda Başarılı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirtti. Bakan Şimşek, ülkenin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiği önemi vurgulayarak, uygulamada sağlayacakları etkinlikle Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.