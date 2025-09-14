Haberler

Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu: Elektrik İhtiyacı ve İhracat

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 981 bin 415 megavatsaat, tüketim ise 977 bin 936 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye ayrıca, 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 936 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 543 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 17 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
