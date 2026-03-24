Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

EKK toplantısında, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temelleri sayesinde küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığının korunduğu vurgulandı. Enerji bağımlılığının azaltılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi konuları ele alındı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ, ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI'

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, EKK 2026 yılı üçüncü toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtilerek, "Küresel ekonomi, belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçmektedir. Bu konjonktürde Türkiye ekonomisi, güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını korumaktadır. Uyguladığımız program ile finansal istikrar güçlenmiş, makroekonomik dengeler önemli ölçüde iyileşmiştir. Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle Türkiye ekonomisi birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmaktadır" denildi.

'TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLÜ YAPISI KORUNMAKTADIR'

Öte yandan, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiği vurgulanarak, "Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla önceliklendirilen yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılmaktadır. Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'SAVAŞIN ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ İSTİŞARE EDİLDİ'

Bu kapsamda, EKK toplantısında ele alınan konulara ilişkin de şöyle denildi:

"Toplantıda makroekonomik gelişmeler değerlendirilmiş, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve ülkemiz üzerindeki olası etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. AB ile ticari ilişkilerimize yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, Avrupa'da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB'nin 'Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı'nın dış ticaretimize olası etkileri ele alınmıştır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye oldu

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

Belediye başkanı kentin ulaşım sorununu çözmekte kararlı
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması