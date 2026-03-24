Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

'TÜRKİYE EKONOMİSİ, ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI'

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, EKK 2026 yılı üçüncü toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtilerek, "Küresel ekonomi, belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçmektedir. Bu konjonktürde Türkiye ekonomisi, güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını korumaktadır. Uyguladığımız program ile finansal istikrar güçlenmiş, makroekonomik dengeler önemli ölçüde iyileşmiştir. Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle Türkiye ekonomisi birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmaktadır" denildi.

'TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLÜ YAPISI KORUNMAKTADIR'

Öte yandan, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiği vurgulanarak, "Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla önceliklendirilen yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılmaktadır. Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'SAVAŞIN ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ İSTİŞARE EDİLDİ'

Bu kapsamda, EKK toplantısında ele alınan konulara ilişkin de şöyle denildi:

"Toplantıda makroekonomik gelişmeler değerlendirilmiş, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve ülkemiz üzerindeki olası etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. AB ile ticari ilişkilerimize yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, Avrupa'da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB'nin 'Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı'nın dış ticaretimize olası etkileri ele alınmıştır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı