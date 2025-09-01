Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 4,8 Büyüdü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyümesine ilişkin, "Bu veriler, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. İş dünyamız adına umut ve motivasyonumuz daha da arttı." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgede yaşanan gerilimlere rağmen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 4.8'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin güçlü göstergesi olduğuna işaret eden Baran, "Dezenflasyon süreci, sıkı para politikası ve küresel belirsizliklere rağmen büyüme rakamlarında vites yükselttik. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. İş dünyamız adına umut ve motivasyonumuz daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetlerden bilgi ve iletişim faaliyetleri ile inşaat, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki katma değerin, büyümenin üretim ve yatırımlarla desteklendiğinin kanıtı olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkati çekti.

"KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin desteklenmesi kritik önem taşıyor"

Sanayi sektörünün, ivme ve toparlanmayla büyümeye yüzde 6,1, inşaat sektörünün yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 7,1 ve hizmetler sektörünün yüzde 5,6'lık katkısını olumlu bulduklarını aktaran Baran, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelen yüzde 4.8'lik ivmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin desteklenmesi kritik önem taşıyor. KOBİ'lerimizin desteklenmesi, üretim ve ihracatta yeni rekorların kapısını aralayarak, büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır."