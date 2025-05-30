Türkiye Ekonomisi 2025'in İlk Çeyreğinde Yüzde 2,0 Büyüdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ekonomisi 2025 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,0 oranında büyürken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık çeyreklik büyüme yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Türkiye ekonomisi 2025 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,0 oranında büyürken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık çeyreklik büyüme yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyüme 2024 yılının son çeyreğindeki pozitif eğilimini 2025 yılında da sürdürerek ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koymuştur. Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımız 19 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir" dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengeleme sürecine katkısının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sürdürülebilir bir artış gözlenmektedir. 2025 yılı birinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesi yüzde 1,9 oranında kaydedilirken, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 2,1 oranında gerçekleşmiştir. Kamu tüketimindeki artış ise yüzde 1,2 seviyesinde tutulmuştur. Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Mali disipline verdiğimiz önemi ve sıkılaştırıcı politikalardan yatırımların görece daha az etkilenmesi yönündeki çabalarımızı bu rakamlar desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

2025 yılı birimci çeyreğinde yıllıklandırılmış milli gelirin 1,371 trilyon dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "2025 yılı birinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatı büyümeyi sınırlı oranda aşağı çekmiştir. Enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talep koşullarından kaynaklanan bu durum beklentilerimiz dahilindedir ve Programımız açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmemektedir. Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, 2025 yılı birinci çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 3,4 artarken tarım sektörü yüzde 2 oranında, sanayi sektörü ise iş günü kayıplarının etkisiyle yüzde 1,8 oranında azalmıştır. 2025 yılı birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,371 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Ekonominin istikrarlı büyümesiyle beraber işgücü piyasasının güçlü görünümünün sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Ekonomimizin istikrarlı büyümesiyle beraber işgücü piyasamız da güçlü görünümünü sürdürmektedir. 2025 yılı Nisan ayında yüzde 8,6 oranıyla bir önceki aya göre bir miktar artmış olsa da, işsizlik oranımız 24 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 38,7 oranıyla işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki oranı da artmaya devam etmektedir. Birinci çeyrek büyüme verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik kararlı duruşumuzu korurken; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ANKARA