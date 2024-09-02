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Türkiye Ekonomisi 2024 İkinci Çeyrekte Yüzde 2,5 Büyüdü

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı. Baran, büyümedeki yavaşlamanın enflasyonla mücadele sürecinin etkisi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladığına işaret ederek, bunun, 16 çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin en düşük büyüme performansı olduğunu belirtti. Baran, "Büyümedeki yavaşlama enflasyonla mücadele sürecinin etkisidir. Kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri öncü göstergeler olarak büyümedeki yavaşlamayı işaret ediyordu" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, uzun süren başarılı performansının ardından, bir süredir yüksek enflasyon nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Enflasyonla mücadele süreci kapsamında gerçekleştirilen faiz artırımları ve uygulanan sıkı para politikası ister istemez ekonomide soğumaya sebep oldu. Türkiye pandeminin yaşandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 10,3'lük küçülmenin ardından 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini devam ettirirken, bu yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme performansını kaydetti. Bu yavaşlama, enflasyonla mücadele sürecinin etkisidir. Kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri öncü göstergeler olarak büyümedeki yavaşlamayı işaret ediyordu.

Giriştiğimiz mücadelenin çetinliğini bildiğimiz için bu tablo beklentimiz dahilindeydi. Ancak, bu tablonun geçici olmasını ve Türkiye'nin bir an önce randımanlı bir büyüme performansı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Orta Vadeli Programı, istihdam dengesi sağlayacak, sanayi üretimini yükseltecek, ihracatı destekleyecek ve yatırım iklimini iyileştirecek politikaların uygulanması için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu geçiş sürecinde, KOBİ'lere yönelik sektör ve proje bazlı finansman paketlerinin acilen devreye alınmasının üretim ve istihdamın devamlılığı açısından gerekli olduğu kanaatindeyiz. Ankara Ticaret Odası olarak, ülkemizin ekonomik ve finansal istikrara kavuşması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirme kararlılığında olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak isterim."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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