Türkiye dün 949 bin 410 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 942 bin 406 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 406 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 381 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 394 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 406 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 504 megavatsaat elektrik ihracatı, 1657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA