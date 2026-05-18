Tarihi ve kültürel bağlar Türk yatırımlarını Tataristan'a çekiyor

Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Taliya Minullina, Tatar ve Türk halkları arasındaki kültürel yakınlığın ekonomik ilişkilere de olumlu katkı sunduğunu belirterek, Türkiye'den Rusya'ya yapılan yatırımların yarısının Tataristan'a yöneldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Minullina, KazanForum'da Rusya'daki yatırım projelerini İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine tanıttıklarını, özellikle İslami finans ilkelerine uygun yatırım modelleri ve finans araçları üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Minullina, Rusya'da sanayi ve imalat sektörlerinin yatırım için çekici alanlar olduğunu vurgulayarak, "Rusya geniş topraklara ve yüksek kaliteli gıdaya sahip. Helal ve organik gıda alanı, İslam ülkeleri için önemli fırsatlar sunuyor. Helal üretim, tarım ve organik gıda sektörleri de öne çıkan yatırım başlıkları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Tataristan'ın ayrıca İslam dünyası açısından önemli bir merkez olduğunu ifade eden Minullina, ülkenin UNESCO mirası eserleri, müzeleri ve kültürel çeşitliliğiyle de yeni yatırım fırsatları sunduğunu aktardı.

Minullina, sağlık, eğitim ve bilişim teknolojilerini yatırımcıların ilgisini çeken diğer alanlar olarak sıraladı.

Halkların kültürel yakınlığı iş dünyasına olumlu yansıyor

Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü tarihsel ve kültürel bağlara dayandığına dikkati çeken Minullina, Türk yatırımlarının Tataristan'da önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Minullina, Türk şirketlerin Tataristan'daki faaliyetlerine ilişkin, "Türkiye'den Rusya'ya yapılan yatırımları analiz ederseniz bunun yüzde 50'sinin Tataristan'a gittiğini görürsünüz. Bu da Tataristan'ın Türk şirketlerini çekmek için çok iyi bir yatırım iklimi oluşturduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Türk şirketinin uzun yıllardır bölgede faaliyet gösterdiğine işaret eden Minullina, "Tatar ve Türk halklarının kültürel yakınlığı iş dünyasına da olumlu yansıdı. Türk yatırımcılar için işleme sanayi, turizm, konaklama ve tekstil sektörlerinde önemli fırsatlar bulunuyor."

"Tataristan uluslararası bir iş merkezi haline geldi"

Minullina, İslami finans ve katılım finansmanı alanında Tataristan'ın Rusya'daki öncü bölgelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Rusya'da 2023'te başlatılan yasal deney sürecinde Tataristan merkezi rol üstlendi. Bugün deneysel sürecin katılımcılarının yüzde 80'i Tataristan'da faaliyet gösteriyor. Bu sürecin ana merkezi konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede çok sayıda finans şirketinin faaliyet göstermeye başladığını anlatan Minullina, "Tataristan artık Rusya'da İslami finansın merkezi haline geldi ve bu alandaki uzmanlığını Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki şirketlerle paylaşabilecek konumda." dedi.

Minullina, Türkiye ile bu alanda yakın işbirliği yürüttüklerini belirterek, İstanbul'da Tataristan ticaret temsilciliğinin aktif faaliyet gösterdiğini ve çok sayıda Türk şirketinin KazanForum'a katıldığını aktardı.

Tataristan'ın son yıllarda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan önemli bir cazibe noktası haline geldiğini ifade eden Minullina, "Tataristan uluslararası bir iş merkezi haline geldi. İnsanlar buraya geliyor çünkü yatırım ortamı çok iyi ve Tatar halkının misafirperverliği insanları cezbediyor." diye konuştu.