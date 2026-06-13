Haberler

Türkiye'den Kazakistan plakalı taşıtlara uluslararası taşıma yetkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazakistan plakalı taşıtlara, Ulaştırma Bakanlığı'nca belirlenen kota dahilinde uluslararası taşıma yetkisi verilmesi kararlaştırıldı. Bu yetki, Türkiye'ye demir, deniz veya hava yoluyla gelen yüklerin kara yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasında kullanılacak.

Türkiye, Kazakistan plakalı taşıtlara uluslararası taşımalar kapsamında yetki verilmesini kararlaştırdı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dahilinde Kazakistan plakalı taşıtlara da uluslararası taşıma yetkisi verilecek. Söz konusu kota, Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen ve varış noktasından kara yolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere gidecek yüklerin taşınmasında kullanılacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı

Tecavüz suçlamaları nedeniyle Dünya Kupası'ndan oldu

Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi