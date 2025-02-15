Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"

Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tanınmış cips firması Frito Lay, haksız rekabet ve tüketici haklarına aykırı davranışları nedeniyle 1 milyar 300 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay'in, cips stantlarında diğer markalara yer açmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

"RAKİPLERİN SATIŞLARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALARDA BULUNULDU"

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.

STANTLARDA YÜZDE 30'LUK BÖLÜM RAKİP ÜRÜNLER İÇİN AYRILACAK

Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak. Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak. Alınan bu kararla Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir."

Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası
Kaynak: AA / Numan Darğın - Ekonomi
img

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
img

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ben pek cips yemem çok tuzlu yağlı oluyor birde işletilmiş ürün kullanılmış yağ mı kullanıyorlar ne şartlarda yapılıyor bilemeyiz

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Ülkede kısırlık almış başını gidiyor millet çocuk sahibi olmak için hastane hastane dolaşmaya başladı acaba neden ?

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Boykot boykot boykot

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Ben bu habere çok sevindim. Cips ürünlerinden uzak durun, sağlıksız yağ içeren ve kanserojen maddeleri olan ürünler. Lays Yahudi ürünü ve boykot edilmesi gereken ürünler içinde.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Bu cipslerin çocuklara satışını yasaklayın, bu ürünler sigara gibi sağlığa zararlı.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Az bile

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMt Hercai:

bu cezalar ödetiliyor mu? tüketici burdan ne kazanıyor? ceza sus payına dönüp, tüketiciye mi yansıtılıyor? patatetis kilosu depoda 4tl bunlar 2oo gram büyük cipsi 47-48tl ye satıyor bu kâr dan ne vergi ödemiş bu adamlar bilen var mi???

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Helal olsun 35 milyon dolar yapar böyle cezalar istiyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.