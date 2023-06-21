Türkiye'de Yatırım Yüzyılı konulu resepsiyon Viyana'da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türkiye Yüzyılı'nda yatırım olanaklarının anlatıldığı resepsiyona, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Austria Post Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. George Pölzl, AVL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gustav Tuschen'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Türkiye Yüzyılı'nda yatırım olanaklarının anlatıldığı " Türkiye'de Yatırım Yüzyılı" konulu resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Austria Post Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. George Pölzl, AVL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gustav Tuschen'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ozan Ceyhun'un selamlama konuşması yaptığı " Türkiye'de Yatırım Yüzyılı" resepsiyonunu AA muhabirine değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için yatırımcılara yönelik resepsiyonlar düzenlendiklerini belirterek, Avusturya'dan Türkiye'ye son 20 yılda 11 milyar dolarlık yatırım geldiğini söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'de çeşitli alanlarda yatırımları bulunan Austria Post ve AVL şirketlerinin yöneticilerinin Türkiye'deki yatırım tecrübelerini aktardıklarını ve Türkiye Yüzyılı'nda yatırımlarının süreceğini söylediklerini ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde girdiğimiz Türkiye Yüzyılı, hepimizi heyecanlandırıyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz var." diyen Dağlıoğlu, "Uluslararası yatırımcılar da bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Biz de kendilerini Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'ye yatırım yapmaya, Türkiye'den dünyaya açılmaya davet diyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, resepsiyonlarına İngiltere'nin başkenti Londra'da başladıklarını, Paris, Milano ve Viyana'da yatırımcılarla bir araya geldiklerini kaydederek, gelecek haftalarda Asya ve ABD'de benzer buluşmalar gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Austria Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Pölzl de Türkiye'deki yatırım ortamının önemine işaret ederek, "Austria Post olarak Türkiye'deki yatırımlarımızdan çok memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının bir parçası olan Yatırım Ofisi'ne, Türkiye'deki yatırım planlarımızı nihai hale getirme sürecimizin anahtarı olan yatırım süreçlerimizle ilgili sürekli destekleri ve tavsiyeleri için minnettarız." diye konuştu.

Pölzl, Türkiye'nin en büyük paket dağıtım ağını işletiyor olmanın yanı sıra burada kurdukları AR-GE merkezi ile Türkiye'deki varlıklarını genişlettiklerini kaydederek, "Ayrıca faaliyetlerimizi Azerbaycan gibi ülkelerde genişletmek için de Türkiye'deki varlığımızı güçlendiriyoruz. Nitekim gelecekteki genişleme planlarımız için merkez olarak Türkiye'nin sunduğu avantajlardan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AVL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuschen de Türkiye'deki yatırım imkanları ve burada geleceğe dair yapacakları çalışmaları anlattı.

Piyanist Burcu Gündoğdu'nun sahne aldığı resepsiyona davetliler yoğun ilgi gösterdi.???????