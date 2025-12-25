Bakan Kacır, yapay zeka alanında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün de kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararnamedeki düzenlemelerle, yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda, ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, Genel Müdürlüğün, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacağını, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacağını ve uygulayacağını, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracağını, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerini destekleyeceğini, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağını, uluslararası işbirlikleri geliştireceğini, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacağını, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamuda yapay zeka uygulamaları

Kacır, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Müdürlük, kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek. Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik gereksinimleri ilgili kurumlarla birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek. Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız."