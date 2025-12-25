Haberler

Bakan Kacır, yapay zeka alanında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün ise kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürüteceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün de kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararnamedeki düzenlemelerle, yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda, ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, Genel Müdürlüğün, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacağını, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacağını ve uygulayacağını, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracağını, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerini destekleyeceğini, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağını, uluslararası işbirlikleri geliştireceğini, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacağını, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamuda yapay zeka uygulamaları

Kacır, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Müdürlük, kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek. Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik gereksinimleri ilgili kurumlarla birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek. Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı

Yılbaşı öncesi 50 bin kişiye müjde! Tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü