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Türkiye'de Sanayi Üretimi Yüzde 1,5 Arttı

Türkiye'de Sanayi Üretimi Yüzde 1,5 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,5, aylık ise yüzde 2,9 oranında arttığına dair verileri paylaştı. Alt sektörlerde ise madencilikte bir düşüş, imalat ve elektrik sektörlerinde ise artış gözlemlendi.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,5, aylık ise yüzde 2,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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