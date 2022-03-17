Türkiye'de organik fındık üretimine ilgi artıyor

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta son dönemde devam eden "İyi Tarım Uygulamaları" projesi ile organik fındık üretimi de arttı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, AA muhabirine, fındığın Türkiye'ye ortalama 2,5 ila 3 milyar dolar döviz girdisi sağladığını anımsattı.

Fındık üretiminin sürekli artırılması ve kalitesinin yukarı çekilmesi noktasında birçok projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Şenocak, ihracatçılar olarak bu projeleri desteklediklerinin söyledi.

Bu çalışmaların başında "İyi Tarım Uygulamaları" projesinin geldiğini kaydeden Şenocak, proje sayesinde dekar başına verim elde edilen bahçelerin sayısında da artış olduğunu kaydetti.

Şenocak, fındık tarımının yapıldığı bölgelerde "organik fındık" üretiminin arttığı bilgisini vererek, "Dünya'da artık herkes tarım ürünlerinde her şeyin organiğini tercih etmek istiyor. Bu uğurda çok ciddi para ödeyen bir kesim olduğu bilinmektedir. Avrupa'da yaşayan insanlar bunu çok önemsemeye başladı. Organik ürünlere tüketici ilgisi çok fazla var." dedi.

Organik fındık üretilen bahçelerin sertifikalandırılması gerekiyor

Organik fındık üretiminin özellikle "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Şenocak, "Bilindiği üzere organik fındık üretiminin yapıldığı bahçelerde ilaç ya da kimyasal gübre kullanılamaması gerekiyor. Bu kesinlikle yasak. Kimyasal gübre ya da ilacın yerine organik gübre veya hayvan gübresi kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

Organik fındığın yetiştirildiği bahçelerin etrafında özellikle yerleşim yeri olmamasına dikkat edildiğini anlatan Şenocak, organik fındık üretilen bahçelere ilgili kurumlar tarafından sertifika verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kurumlarca kayıtları yaptırılan bahçelerin "organik fındık yetiştirilebilir" sertifikası almaya hak kazanması gerektiğini bildiren Şenocak, "Sertifikasız bahçelerde üretilen fındık organik olarak satılamaz. O bahçeden elde edilen ürün organik olarak değerlendirilmiyor. Eğer çiftçi organik fındık üretmek istiyorsa mutlaka sertifikasını alması zorunludur. Çünkü bu ürününü satarken sertifikasını göstermesi gerekmektedir. Bunun özellikle bilinmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 24 bin ton sertifikalı organik ürün ticareti yapıldı"

Şenocak, Türkiye'de ortalama 720 bin hektar arazide fındık üretimi yapıldığına değinerek, şöyle konuştu:

"Organik fındık dikiminin yer aldığı arazilerde geçen yıl 24 bin ton sertifikalı organik ürün ticareti yapılmış durumda. Bu da Türkiye'de üretilen fındık miktarının yüzde 3'üne tekabül ediyor. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. İnşallah daha da iyi seviyelere gelecektir. Üreticilerin organik fındık üretimine yönelmesi için bazı firmalar desteklemede bulunuyor. Özellikle gurbetçi olduğu için bahçesine yeterli ilgiyi gösteremeyen, arazisi yerleşim yerlerine uzak çiftçiler bu işe daha çok rağbet göstermiş durumda. Biz de bu işe yönelmiş üreticileri desteklemeye devam edeceğiz."

Şenocak, organik fındık alımı yapan firmaların ürünlerin satışından daha iyi gelir elde ettiğini ve üreticiye de daha fazla ücret ödediğini dile getirerek, "Yetiştirilen normal fındık fiyatının üzerinde bir rakamdan üreticiler bu ürünü rahatlıkla satabiliyor. Dolayısıyla üreticinin organik fındıktan kazancı daha iyi. Arz talebe göre bu rakam daha yukarılara çıkabilir." dedi.