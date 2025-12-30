Kitle fonlaması pazarı Türkiye'de büyüyor

Tohum Kitle Fonlama Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Koç, küresel ölçekte hızla büyüyen kitle fonlaması pazarının, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle güvenli ve şeffaf bir zemine oturduğunu belirtti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte 2024 yılı itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıkan kitle fonlaması pazarı, alternatif finansman araçları arasında kalıcı bir yer edindi.

Dijitalleşmenin etkisiyle dünya genelinde büyüyen pazar, girişimlerin sermayeye erişiminde tamamlayıcı bir rol üstleniyor.

Türkiye'de paya dayalı kitle fonlaması faaliyetleri, SPK tarafından oluşturulan yasal çerçeve kapsamında yürütülüyor. Resmi veriler ve sektör raporları, Türkiye'de kitle fonlaması pazarının gelişme aşamasında olduğunu ancak işlem hacmi ve yatırımcı ilgisinin istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor.

SPK kayıtlı platformlar üzerinden yürütülen kampanyalarda teknoloji ve yenilik odaklı projeler öne çıkarken, yüz milyonlarca liralık yatırım, girişimcilik ekosistemine yönlendiriliyor. Dijital finansman araçlarının yaygınlaşmasıyla kitle fonlaması, sermaye piyasaları açısından daha görünür bir rol oynuyor.

Tohum Kitle Fonlama Platformu, girişimciler ile yatırımcıları dijital ortamda buluşturarak erken aşama projelerin sermayeye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sefa Koç, kitle fonlamasının girişimlerin erken aşamada yatırımcıyla buluşmasını sağladığını belirtti.

Söz konusu modelin, sermayenin daha geniş bir tabana yayılmasına katkı sunarak girişimcilik ekosistemini güçlendirdiğini vurgulayan Koç, "Küresel ölçekte hızla büyüyen kitle fonlaması pazarı, Türkiye'de SPK düzenlemeleriyle güvenli ve şeffaf bir zemine oturdu." değerlendirmesinde bulundu.