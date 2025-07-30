Türkiye'de İstihdam Haziranda Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bine düştü. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak kaydedildi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 0,1 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken, kadınlarda yüzde 36 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, haziranda bir önceki aya göre 1,1 saat azalışla 41,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda aylık bazda 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.37332.83033.543
İş gücü (bin kişi)35.49823.41012.088
İstihdam (bin kişi)32.45221.74210.710
İşsiz (bin kişi)3.0471.6681.378
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.8749.41921.455
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,571,336
İstihdam oranı (yüzde)48,966,231,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,67,111,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,212,323,7
(Bitti)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni takımı çok konuşulur

44 yaşında imza attığı takıma inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti

Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.