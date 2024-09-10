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Türkiye'de işsizlik oranı azaldı

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Türkiye'de Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık bir azalma göstererek yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

GENÇLERDE ORAN 1 PUAN GERİLEDİ

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

gökhan yıldırım:

meğersem cennet gibi bir ülkede bir elimiz yağda bir elimiz bbaldanyaşiyormusuz...

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Serhat Bagci:

Tuik verileri şaşırtmıyor yine

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