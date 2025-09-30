Haberler

Türkiye'de İşsizlik Oranı Ağustos Ayında Yüzde 8,5'e Yükseldi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Ağustos Ayında Yüzde 8,5'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine ulaştığını açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 kaydedildi. İş gücü, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,6 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 253 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.