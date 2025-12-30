Türkiye'deki işletmelerin yüzde 39,2'si kurumsal düzeyde yapay zeka kullanıyor

Türkiye'de bu yıl itibarıyla işletmelerin yüzde 39,2'si kurumsal düzeyde yapay zekadan yararlanırken bu teknolojinin en çok kullanıldığı departman yüzde 42,9 ile pazarlama oldu.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Kuantum Araştırma ile 12 ilde, Türkiye temsili 992 işletmeyle görüşerek "Gelecek Araştırması: İşletmelerde Yapay Zeka Algısı-4" raporunu hazırladı.

AA muhabirinin, rapordan yaptığı derlemeye göre görüşülen işletmelerin yüzde 38,3'ü İstanbul'dan, yüzde 16,8'i Ankara'dan, yüzde 11,4'ü İzmir'den seçildi. Rapor kapsamındaki diğer iller Bursa, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Trabzon, Malatya ve Erzurum olarak sıralandı.

Geçen yılın verilerini de kapsayan araştırma sonuçlarına göre, 2025 itibarıyla işletmelerde kullanılan dijital teknolojiler arasında yapay zekanın payı yüzde 25,2'ye yükseldi. Bu oran 2021'de yüzde 14,5, 2022'de yüzde 15,2 ve 2023'te yüzde 17,5 seviyesindeydi.

2021'de yüzde 14,5 olan işletmelerin kurumsal düzeyde yapay zeka kullanım oranı da bu yıl itibarıyla yüzde 39,2'ye yükseldi.

Yapay zekanın işletmelerce kullanılan departmanlar incelendiğinde ise müşteri odağındaki alanlar dikkati çekti. Buna göre pazarlama yüzde 42,9 ile ilk sırada çıktı. Pazarlamanın yanı sıra yönetim, finans, AR-GE, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve hukuk yapay zekanın en fazla boy gösterdiği kategoriler olarak dikkati çekti.

Ayrıca firmalarda yapay zekanın, içerik üretimi, tasarım ve diğer kreatif süreçlerde de hızla yaygınlaştığı görüldü.

"Gölge yapay zeka" kullanımı yüzde 14

Şirketlerin yapay zekayı kurumsal düzeyde devreye almamış olmasına rağmen çalışanların bireysel araçlar üzerinden yapay zeka kullanmaya devam etmesi olarak tanımlanan "gölge yapay zeka" kullanımındaki artış dikkati çekti.

2023'te yüzde 7,5 olan gölge yapay zeka kullanımı bu yıl yüzde 14'e yükseldi. Araştırmada bu durumun regülasyon ve güvenlik risklerini barındırdığı belirtilerek, bu gibi tehlikelerin önüne geçebilmek için, kurumlar ve çalışanların alacakları eğitimlerle teknik olarak adapte olması gerektiğine işaret edildi.

Mevcut durumda yapay zeka kullanan işletmelerin yüzde 52,4'ünün yapay zeka teknolojilerini yeni kullanmaya başladığı, yüzde 47,6'sının geçmiş senelerde yapay zeka teknolojilerini kullandığı görüldü. Yapay zekayı önceden kullanan söz konusu işletmelerin bu yıl kullanım oranlarını yüzde 60 artırdığı belirlendi.

"Bireysel yapay zeka kullanımı işletmeler için ciddi veri güvenliği riski"

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, bu araştırmanın yapay zekanın işletmeler için artık yalnızca teknik araç değil, karar alma, verimlilik ve rekabet stratejilerini doğrudan etkileyen stratejik unsur haline geldiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Yapay zekanın, üst yönetim düzeyinde maliyet optimizasyonunun ötesine geçerek stratejik büyüme aracı olarak görüldüğünü dile getiren Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Kurumsal politikalarla çerçevelenmeyen bireysel yapay zeka kullanımı, işletmeler için ciddi veri güvenliği ve uyum riskleri doğurmaktadır. Bu nedenle yapay zeka dönüşümünün, güçlü yönetişim, net politikalar ve çalışanlara yönelik yetkinlik geliştirme programlarıyla desteklenmesi artık tercih değil, zorunluluktur. Araştırma, Türkiye'de özel sektörün yapay zekaya bakışını veri temelli biçimde ortaya koyan kritik bir çalışma oldu. Kamu politikalarıyla kurumsal stratejilerin uyumlu biçimde ilerlemesi önem arz ediyor."