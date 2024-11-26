Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kotler Awards'e Başvurular Başladı

Akademi ve iş dünyası tarafından günümüz pazarlama modelinin kurucusu olarak gösterilen Prof. Philip Kotler tarafından dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen Kotler Awards, 2025 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek.

13 farklı kategoride 'Yılın En Başarılı' proje ve şirketlerinin belirleneceği ödül programına başvurular https://www.kotlerimpactturkiye.org/awards adresinden yapılıyor. 30 Aralık 2024'e kadar avantajlı fiyatlarla başvuruların yapıldığı ödül programına 10 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

KOTLER AWARDS'ÜN ÖDÜL KATEGORİLERİ:

Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü

Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü

Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü

Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü

Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü

Yılın En Başarılı Yapay Zeka Kampanyası Ödülü

Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü

Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü

Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü

Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü

Genç Kotler Ödülü

KOTLER AWARDS JÜRİ

Prof. Philip Kotler (Jüri Başkanı)

Sadia Kibria (CEO, Kotler Awards)

Prof. Dominique M. Hanssens (UCLA Anderson School of Management, ABD)

Prof. Luiz Moutinho (Martech & Futurecast Guru, İngiltere)

Özgül Özkan Yavuz (27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türkiye)

Prof. Jagdish Sheth (Emory Üniversitesi, ABD)

Gabriele Carboni (CEO, Weeva, İtalya)

Prof. Omar Usman (CEO, University of Automotive, Malezya)

Prof. Mark Oliver Opresnik (CRO, Kotler Impact, Almanya)

Dr. Linden Brown (Chairman, MarketCulture, Avustralya)

Martha Rogers (Don Peppers'ın Kurucu Ortağı)

Prof. Christian Fairoli (CEO, ESD Dubai)

Prof. Aung Tun Thet (Başkanlık Ekonomi Danışmanı, Myanmar)

Danışmanı, Myanmar) Elia Guardiola (CEO, Serendipa, İspanya)

Prof. Dr. Elif Akagün Ergin (Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer (İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)

Serdar Keskin (Kurucu, Future Experience Studio)

Ömer Şengüler (Marka Stratejisti, Türkiye)

Nuray Ergül (Workhaus Board Member, Türkiye)

Doç. Dr. Gülşah Tolunay (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)

Fügen Toksü (Stratejik İletişim/ Girişim/Sivil toplum, Türkiye)

Necdet Kara (Marka Konseyi Başkan Yardımcısı/Marka Danışmanı/Grafik Tasarımcı, Türkiye)

İş dünyasından ve pazarlama sektöründen bine yakın profesyonelin beklendiği organizasyonun ödül töreni ise 18 Nisan 2025 günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek.