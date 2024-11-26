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Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kotler Awards'e Başvurular Başladı

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kotler Awards'e Başvurular Başladı
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Modern pazarlamanın mimarı olarak gösterilen Prof. Dr. Philip Kotler tarafından 2003 yılından bu yana pek çok ülkede düzenlenen Kotler Awards'ün Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceği ödül programına başvurular başladı. Ödüle başvurmak isteyen sektör profesyonelleri, 30 Aralık 2024'e kadar geçerli olan ön başvuru dönemine özel indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.

Akademi ve iş dünyası tarafından günümüz pazarlama modelinin kurucusu olarak gösterilen Prof. Philip Kotler tarafından dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen Kotler Awards, 2025 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek.

13 farklı kategoride 'Yılın En Başarılı' proje ve şirketlerinin belirleneceği ödül programına başvurular https://www.kotlerimpactturkiye.org/awards adresinden yapılıyor. 30 Aralık 2024'e kadar avantajlı fiyatlarla başvuruların yapıldığı ödül programına 10 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

KOTLER AWARDS'ÜN ÖDÜL KATEGORİLERİ:

  • Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü
  • Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü
  • Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü
  • Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü
  • Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü
  • Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü
  • Yılın En Başarılı Yapay Zeka Kampanyası Ödülü
  • Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü
  • Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü
  • Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü
  • Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü
  • Genç Kotler Ödülü

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kotler Awards'e Başvurular Başladı

KOTLER AWARDS JÜRİ

  • Prof. Philip Kotler (Jüri Başkanı)
  • Sadia Kibria (CEO, Kotler Awards)
  • Prof. Dominique M. Hanssens (UCLA Anderson School of Management, ABD)
  • Prof. Luiz Moutinho (Martech & Futurecast Guru, İngiltere)
  • Özgül Özkan Yavuz (27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türkiye)
  • Prof. Jagdish Sheth (Emory Üniversitesi, ABD)
  • Gabriele Carboni (CEO, Weeva, İtalya)
  • Prof. Omar Usman (CEO, University of Automotive, Malezya)
  • Prof. Mark Oliver Opresnik (CRO, Kotler Impact, Almanya)
  • Dr. Linden Brown (Chairman, MarketCulture, Avustralya)
  • Martha Rogers (Don Peppers'ın Kurucu Ortağı)
  • Prof. Christian Fairoli (CEO, ESD Dubai)
  • Prof. Aung Tun Thet (Başkanlık Ekonomi Danışmanı, Myanmar)
  • Elia Guardiola (CEO, Serendipa, İspanya)
  • Prof. Dr. Elif Akagün Ergin (Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye)
  • Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer (İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye)
  • Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
  • Serdar Keskin (Kurucu, Future Experience Studio)
  • Ömer Şengüler (Marka Stratejisti, Türkiye)
  • Nuray Ergül (Workhaus Board Member, Türkiye)
  • Doç. Dr. Gülşah Tolunay (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)
  • Fügen Toksü (Stratejik İletişim/ Girişim/Sivil toplum, Türkiye)
  • Necdet Kara (Marka Konseyi Başkan Yardımcısı/Marka Danışmanı/Grafik Tasarımcı, Türkiye)

İş dünyasından ve pazarlama sektöründen bine yakın profesyonelin beklendiği organizasyonun ödül töreni ise 18 Nisan 2025 günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek.

Betül Cirit
Betül Cirit
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