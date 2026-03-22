Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 720 bin 775 megavatsaat, tüketim ise 709 bin 703 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 20:00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 692 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 315 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 255 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım böyle görüntülendi

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500

Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları